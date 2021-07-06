法國型男法比歐因參加節目《2分之一強》累積高人氣，還跨足戲劇圈，都有不錯的表現，帥氣外貌更是迷倒無數少女，去年他求婚成功，本打算疫情過後就在台舉辦婚禮，然而國內疫情大爆發，他只好先帶著未婚妻回法國打疫苗，目前已經完成第一劑，他也首度吐露心聲。

法比歐在臉書發文坦言，離開讓他很有安全感的台北其實壓力很大，但為了家人還是決定回到法國，他和未婚妻都有做好防疫，穿好防護外套、戴好口罩和手套，還隨身攜帶濕紙巾和酒精，回到法國後，目前他們已經打完第一劑莫德納疫苗，沒有太大副作用，疲憊感只維持了3天。

法比歐透露，自己已經在法國1個禮拜了，歐洲已經慢慢恢復正常生活，他很開心能夠回到家鄉，在陽光明媚的風光裡，他與家人享受天倫之樂，一起享用最喜愛的食物讓他十分幸福，法比歐很開心自己能夠回到家鄉，同時他也曬出和未婚妻打完疫苗的照片，未婚妻還甜蜜親吻他的臉頰，頓時閃瞎所有人。

法比歐曬出和未婚妻打完疫苗的閃照。（圖/翻攝自法比歐臉書）

網友們看到法比歐報平安，也紛紛為他加油打氣，「應該也很久沒回去了，趁此時間好好休息，加油」、「法比歐回去法國了」、「很高興你回到歐洲」、「回去先接種疫苗，這是好選擇」、「保持安全和健康，和家人一起享受時光」、「注意安全，要多Po照片唷」、「法比歐，你媽媽一定很開心看到你回家，和你親愛的家人好好享受」。