隨著近日疫情逐漸緩和，各地方政府陸續大規模施打疫苗，中央流行疫情指揮中心表示目前整體疫情趨勢持續往下，在三級警戒長達一個半月後，後續如何有效讓整體經濟復甦並帶動消費力道，成為當前最重要的課題。戴德梁行受託辦理高雄亞洲新灣區土地標售案，經委託業主考量後，決定本標案於7月6日啟動標售公告，並預計於8月18日進行開標作業。

據戴德梁行第二季度不動產市場線上發布會，今年第二季土地成交量達669億元，維持往年水準，其中前十大土地交易案例，幾乎都創下區域新高，顯示建商對於土地需求強烈，整體土地交易市場幾乎未受到疫情影響。

為有效活絡後疫時代的整體經濟，委託業主展現十足的誠意，將此次標售作業改以公開底價方式進行，且簡化標件內容，以兩標件進行招標，促使更多投資人積極評估本案並降低決策時之困擾，更可保有標的完整性及與鄰地經貿段五小段6地號抵費地共同開發的未來發展性。標件一為高雄市前鎮區經貿段五小段7地號及7-1地號之合併標，標售底價為新台幣20億5858萬元，土地單價約為75萬元/坪；標件二為高雄市前鎮區憲德段二小段3地號，標售底價為新台幣6億8240萬元，土地單價約為150萬元/坪，皆符合周邊市場行情，勢必能成為投資人評估焦點並順利脫標。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，解封後報復性買盤將有望出籠，房市持續看好，等這波股市熱潮結束，推估會有更多資金轉到房地產，房價有望再漲。此時提早進場布局，購入優質土地，才有機會掌握相對優勢。