知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於 2019 年攜手獨立遊戲開發團隊 Deadtoast 推出動作遊戲《我的朋友佩德羅（My Friend Pedro）》，於 Steam 上獲得壓倒性好評。今（6）日正式宣布，這根香蕉朋友即將在手機上與玩家們見面！《我的朋友佩德羅：蕉仇必報 My Friend Pedro: Ripe for Revenge》是一款嶄新的浴血動作遊戲，除了槍林彈雨外，還有滿滿的香蕉，將在 8 月 5 日於 Android 及 iOS 雙平台同步推出。現在到 遊戲官網 即可預約註冊，準備好與你的香蕉夥伴來一場見神殺神、佛擋殺佛的殺戮遊戲！

遊戲官方預告

準備好與你的香蕉夥伴來一場見神殺神、佛擋殺佛的殺戮遊戲！

他們綁架了他的老婆和孩子們，留下他一個人等待死亡的降臨。但，想要拆散這個香蕉大家庭勢必要付出一點代價。幫助你的朋友佩德羅來一場冰涼爽快的復仇，準備好撒上一些子彈為這場表演添點風味！

計畫好你最華麗的動作表現以獲得高分！

玩家們在遊戲中可以串聯各種各樣的戰術性動作，無論是在走路、跑步、機車上甚至滑板上都能夠翻滾、開火。計畫好你最華麗的動作表現以獲得高分，若你對自己的技術充滿信心，還能夠在「血流成河（Blood Rush）」模式裡測試自己的能耐。

這根香蕉已經為他的復仇計劃而成熟了，你呢？