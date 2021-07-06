828公投確定因疫情延至12月18日，國民黨提案修訂《公投法》實施不在籍投票，獲時代力量、民眾黨呼應支持，但立院今協商時，掌握國會多數的民進黨明確表達反對，認為通訊投票有違《憲法》秘密投票精神，且即便完成修法，也未能給行政機關半年公告，一旦強行通過就是違法違憲。因此，明立院召開談話會後，將表決臨時會是否召開，由於民進黨已表達反對，預料全案將胎死腹中。

為推動年底12月18日的公投能實施不在籍投票，國民黨立法院黨團送案建請立法院自7日下午至16日，召開第10屆第3會期第2次臨時會，審議由國民黨團提出地「公民投票法部分條文修正草案」。對此，立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商，討論召開臨時會事宜。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，國民黨此次修法是針對《公投法》，民進黨若怕通訊投票會引來作票，請大家要知道，現在執政的人是民進黨，「是我們怕你們作弊，不是你們怕我們作弊」，呼籲民進黨開大門走大路。

民眾黨團總召邱臣遠呼應表示，自中選會決議延後公投後，民眾黨就要求立即召開臨時會，針對《公投法》進行更細緻的修法。他解釋，大家不能預設今年12月的時候疫情已經結束，屆時若仍無法讓民眾安全投票，現行法令並沒有明確規範如何進行公投，因此，面對這種可能的狀況，立院應該超前部署，將移轉投票的部分提前納入《公投法》。

時代力量立委邱顯智也提到，現行《公投法》將公投日期訂死，強制要求每兩年的8月的第4個星期六舉行，因而導致現在的問題。因此，有必要將《公投法》當中延後公投的定義做更明確的確認。

面對在野主張，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，目前國民黨團提出的《公投法》修法版本，有20個條文都是在講「通訊投票」，背後的司馬昭之心，路人皆知，民進黨認為必須反對。

柯建銘說，反對理由在於民進黨認為不應以臨時會方式處理《公投法》修法，而是應以更聚焦的方式，在立法院法定會期期間，提出《公民投票不在籍投票法》的專法，否則，不在籍投票在台灣已經討論30年以上了，怎麼可能在短短半個月就完成修法？他說，若真要推動，就要提出更周延的立法版本。

柯建銘也說，《憲法》規定我國投票是以普通、平等、直接方式進行，也就是採取「秘密投票」，現在若要採取通訊投票，「講直接一點，如果有老闆召集員工當著大家的面投票，投完之後直接發錢要怎麼辦？」因此，通訊投票就是違憲。

柯建銘進一步指出，所有法律通過後要有半年的公告時間，若要實施不在籍投票，中選會還必須提前進行宣傳、講習、設備調整，整個做下來沒有1年恐怕做不來。因此，若真要修法，就應思考中選會主委李進勇所說，「看2023年來不來得及」。

對此，費鴻泰說，民進黨是執政黨，行政權在民進黨手上，如果想反對就請直接表明反對，不要再用五四三的話權謀數落在野黨，這樣有失大黨高度。

由於朝野未能達成共識，因此立法院長游錫堃表示，此次協商各黨團無法達成共識，本屆臨時會的提案，就循例先舉行談話會進行處理，時間訂在7號上午，由民進黨團、國民黨團派2位代表發言，時代力量黨團與民眾黨團派1名代表發言。發言結束後再表決決定是否召開臨時會。