英國體壇又傳出好消息，首相強生(Boris Johnson)本周宣布將於7月19日徹底解封境內的體育賽事，場館允許開放全部座位，進場的觀眾也不需要出示打完兩劑疫苗的證明。強生說：「我們準備取消法令限制，包括室內與室外的聚會，解除音樂會、戲院、運動場的人數上限，交給民眾自行做出判斷。」

運動場與演唱會都是非常龐大的群聚數量，強生預告將於7月12日拍板最後決定，如過關就能進一步解除社交距離，也不必強制戴口罩了。事實上隨著歐國盃足球賽開踢，英國球迷早就「自行解封」，他們5月前往葡萄牙看球就已經不戴口罩群聚，大吃大喝、載歌載舞，當地警察也治他們不下。

歐國盃由於是國際賽事，世衛就已經擔憂會擴散疫情。英格蘭本屆表現傑出，代表隊暌違25年踢進準決賽，讓英格蘭球迷陷入瘋狂。他們將於台北時間7月8日凌晨對戰丹麥，賽場在倫敦溫布利球場，可以容納9萬人。但還沒到全面解封的時候，預估可能開放6萬人。英格蘭自1966年就沒踢進過決賽，若他們踢贏丹麥，球迷勢必上街瘋狂慶祝。

位於倫敦的溫布頓網球公開賽正在進行，主辦方宣布提前開放全部中央球場的座位，屆時約有1.5萬人可以進場。F1的英國大獎賽上個月底取得政府同意，開放賽場全部的40萬容量迎接賽車迷，將於本月18日舉行，為期最少4天。