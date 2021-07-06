英國首相強生正式公布解封方案，讓人民學習與新冠肺炎共存，方案中甚至提到將取消強制戴口罩、維持社交距離的限制，引起各界討論。台大前感染科醫師林氏璧今發文表示，完全依賴民眾自覺的決定有點大膽，但這個看似瘋狂的決定，能否帶世界早日回歸常態，大家可以拭目以待，不少台灣網友看了也很認同，畢竟要完全清零已經不切實際，不如好好學習如何與病毒共存。

台大前感染科醫師林氏璧今在臉書發文表示，英國感染印度Delta變異株的案例大增，但住院與死亡的人數並沒有明顯增加。英國首相強生（Boris Johnson）宣布英國預計在7/19解封，因為他們持續看到疫苗施打的有效性，因此才會決定要解封。

林氏璧指出，英國當時延遲解封1個月主要有2個理由，除了想讓更多人打過疫苗後再開放，另一個則是想看到接種更多疫苗，可減少死亡風險的證據。而目前看來證據充足，因為感染Delta病毒需住院的人多半是沒注射疫苗的。

林氏璧也說，英國首相強生表示要權衡風險，疾病本身的風險會被疫苗大幅降低，但不是消除，可若遲遲不解封，對社會的心理健康也有很大影響。「如果我們在這個夏天和暑假不解封，我們何時才能恢復原本的生活？如果延後到秋冬解封，到時會面臨更多呼吸道病毒流行。」

林氏璧整理出「英國決定要學習和新冠肺炎共存的5點計畫」，首先是加速施打疫苗，小於40歲者兩劑疫苗的接種間隔時間，從12周降為8周，預計要在9月中旬打完所有的成年人，且到了9月將會讓高風險族群打第三劑疫苗。

林氏璧表示，英國也不再採取強制防疫措施，去除戴口罩、社交距離等限制，所有的設施都可以開業，民眾也不用通通在家工作，可以自己來決定防疫標準，例如：該不該在室內或公共交通工具上戴口罩，另外也不需要疫苗護照才能進入任何設施。

林氏璧說，根據英國的規定，確診者仍要隔離治療，已接種兩劑疫苗者和小孩的方針也會再公布；旅遊方面，針對紅色警戒國家的邊境管制將持續實施，但已注射兩劑疫苗者回英則免隔離；最後英國政府也會持續監測感染狀況，不排除會在冬天再度加強管制。

林氏璧表示，英國完全依賴民眾自覺的決定有點大膽，但如果英國後續真能看見案例增加，但死亡及重症率卻沒有明顯上揚，那或許代表在足夠的疫苗覆蓋率之下，新冠流感化這天就真的到來了？「英國這看似瘋狂的決定，是否真的能帶領世界早日回到常態，大家拭目以待。」

不少網友認同地說，英國的計畫也許不是最好的，但還蠻實際的，畢竟追求社區清零已經有點不切實際，恢復正常生活也不知要等到何時。「英國不是完美的計劃，卻是最實際的方案。餓死與病死、經濟與防疫的天秤從來都不簡單」、「總是要有國家先試驗解封共存會出現什麼狀態，剛好英國願意示範給全世界看」、「到現在還在追求+0已是很不切實際的事情」、「這也是一種強迫不願意打疫苗的必要手段」。