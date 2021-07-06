詹姓男子（中）涉嫌持有毒品被移送法辦。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

七月一日剛上任的台南市警四分局華平派出所新任所長施少迪，6日凌晨首度帶班執行巡邏勤務時，在安平區慶平路、文平路口，發現32歲的詹姓男子，騎機車見警後隨即迴轉躲避，形跡十分可疑，經追趕上前盤查，當場查獲詹男涉嫌持有毒品，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

今天凌晨1點多，詹男騎機車行經安平區慶平路、文平路口時，遇到巡邏員警後立即迴轉躲避。當時，正帶班巡邏的施少迪，見狀後立即追趕攔阻，並當場在詹男身上查獲安非他命0.45公克及吸食器2組。

據了解，施少迪才剛於7月1日調升華平所所長，今天也是他第一次帶班執行巡邏勤務，果然新官上任三把火，發現詹男行跡可疑，經追趕攔查後，進一步查獲毒品。

警四分局長甘炎民除頒發破案茶表揚外，也對新任所長與員警認真巡邏，維轄區治安平穩，讓轄區民眾有感的積極作為，表達感謝與嘉許。

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