三重警分局獲報5日下午前往查緝，現場共查獲黃嫌等3人及11人名賭客，賭資及抽頭金逾20萬元。（翻攝畫面）

三重警分局獲報5日下午前往查緝，現場共查獲黃嫌等3人及11人名賭客，賭資及抽頭金逾20萬元。（翻攝畫面）

三重警分局獲報5日下午前往查緝，現場共查獲黃嫌等3人及11人名賭客，賭資及抽頭金逾20萬元。（翻攝畫面）

三重警分局獲報5日下午前往查緝，現場共查獲黃嫌等3人及11人名賭客，賭資及抽頭金逾20萬元。（翻攝畫面）

65歲黃姓男子與2名同夥涉嫌於新北市三重區大同公園內開設露天流動職業賭場，號召年長同好聚賭，三重警分局獲報5日下午前往查緝，現場共查獲黃嫌等3人及11人名賭客，賭資及抽頭金逾20萬元，除依法送辦外，由於疫情期間群聚，每人最重可開罰30萬元罰鍰，總金額高達420萬元。

14人三重公園內聚賭 最重將挨罰420萬元

14人三重公園內聚賭 最重將挨罰420萬元

三重警分局近日接獲情資，竟有民眾罔顧安全社交距離，在大同公園內以象棋方式聚集賭博情事，分局長林故廷掌握訊息後，隨即指示偵查隊與轄區光明所成立專案小組積極偵辦。

警方5日下午3時許前往查緝，當場查獲場主持人65歲黃姓男子、清注51歲黃姓男子及把風63歲蔡姓男子共3人，及11名賭客，以象棋聚賭，查扣賭資及抽頭金20萬2800元及象棋1副、骰子10顆、棋盤1個等證物。

警方當場痛斥無視染疫風險，竟還群聚賭博，真是要賭不要命，遂逐一對賭客們噴灑酒精消毒並送上乾淨口罩，由於該公園屬公眾得出入之場所，訊後將黃嫌等3人依賭博罪嫌，另外11人則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方指出，疫情期間戶外超過10人群聚，將依違反《傳染病防治法》移送衛生局裁罰，每人可處以6萬至30萬元罰鍰。

三重警分局長林故廷表示，疫情嚴峻，警方亦全力投入相關防疫工作，警力有限、民力無窮，良好的治安環境需要全體市民共同努力，如市民在社區中發現可疑不法處所，請立即向警察機關報案及檢舉，警方必定戮力以赴，消滅治安汙染源。