追求更好待遇是人之常情，不過日前Dcard一名27歲網友，稱自己在一間化工廠上班，雖然每天準時上下班，底薪也有56K，加上加班費最高可賺近60K，但最近他聽到科技業朋友第2年年薪已經破百萬，讓該網友不禁憂心，自己是否太安逸於舒適圈了，然而此文一出，一票網友卻狂勸「別換！」

根據Dcard該文內容，就讀化工系的原PO，因為畢業後有經濟壓力，所以直接到一間化工廠上班，目前他不用輪班，每月頂多逢週六加班3次，一次約4小時，底薪56K加上加班費上看60K，年終大約2至8個月，每年加薪約2到3%。

原PO因為年薪沒有破百萬，猶豫是否要換穩定工作。（圖／Dcard）

「但是年輕不就是要努力打拚嗎？」原PO因為聽到碩士畢業的朋友到科技業上班，雖然又忙又累，可第2年年薪已飆破百萬，一想到自己在公司要再做10年才有機會百萬年薪，就覺得好魯蛇。

雖然原PO女友不曾嫌棄他，但他坦言自己很沒安全感，擔心存款不夠厚，女友將來跟別人跑，而且跟朋友聚會，目前薪水也讓他很自卑，猶豫是否該換工作，否則永遠追不上科技業朋友。

此文一出，許多網友都持反對意見，直言「如果我是你，我不會。有的人要輪3班還超時工作，且下班或休假讀書，只有少數時間才有休閒空間，年薪平均才有5萬6」、「人家用肝在換錢，你這樣的薪水已經打趴一堆人了」、「健康遠遠比金錢重要，你看到那些年薪破百的往往都是用肝在換錢，有上進心是好事，但也要謹慎衡量評估有沒有換工作的價值」、「沒人嫌你，幹嘛換？這麼好的公司準時下班，幹嘛不要？非要累死領錢看病？被虐？」

留言串中還有一名做軟體業的網友出面，提醒原PO收入要換算成時薪，表示「給你參考，我一年薪水可以到200萬，但是我常常凌晨4、5點才睡覺，早上9點半起來繼續工作，一天可以到20個小時奉獻在工作上面，有些工程師薪水高是高，但是蠻多都是辛苦換來的，實際算起來每小時工薪沒有那麼高」。