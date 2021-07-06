受到疫情衝擊外傳民進黨內出現倒蘇聲浪，前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄已在牛棚暖身，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院長是非常辛苦的工作，他每天想的就是工作、做好防疫、如何拚經濟、紓困，疫苗漸漸地會進來，股市不只上萬點，還一再創歷史新高，這是經濟基本面好。

蘇貞昌今天前往台北市立內湖高工視察計程車司機疫苗施打情形，媒體詢問，有報導指民進黨內出現倒蘇聲浪，陳建仁、顧立雄已在牛棚暖身，準備接替閣揆，每隔一段時間就有這樣的流言，院長怎麼看？蘇揆在答覆時，作上述表示。

蘇貞昌指出，行政院長是非常辛苦的工作，我每天想的就是工作，現在想的就是如何做好防疫，如何拚經濟，及讓受到衝擊的行業、個人獲得紓困。很感謝在大家的努力下，防疫做到相當程度，穩定下來，這是多少人辛辛苦苦才做得到，同時也是政府有效地運作。另外，疫苗也漸漸地會進來。

另一方面，蘇貞昌說，股市不只上萬點，現在一再創歷史新高，這就是經濟基本面好的情況，但同時也有些行業、個人都受到衝擊，政府有責任要趕快紓困、照顧好。所以，我們行政院昨天才召開擴大防疫會議，討論如果到7月12日疫情能往好的發展，縱使沒有達到開放或者降級條件，是否有哪些行業可以適度調整，既能兼顧防疫，又能發展經濟，又能維持生計，這是我現在最關心的事。