因應新冠肺炎疫情全國防疫警戒需求，為維護依山域嚮導資格檢定辦法完成訓練或檢定人員之權益，並在疫情趨緩後及時充實山域嚮導專業人力需求，教育部已於今年6月21日公告，2021年1月1日至2021年12月31日到期的體育署山域嚮導證書，以及該期間完成山域嚮導資格檢定學術科檢定、山域嚮導新訓人員，其證書或時效延長1年，預估超過180名持有證書人員、參與檢定及相關訓練人員效期獲得延長。

去年起全球新冠肺炎疫情爆發，影響多數山域嚮導訓練、檢定及實習人員權益，故體育署參考衛生福利部對各級救護技術員證照效期1年的政策，公告展延持有山域嚮導證書、完成學術科檢定及新訓人員其證書效期、參加實習及檢定期限。今年自5月17日起全國三級警戒，迄今兩度延長至7月12日，由於本土疫情發展不定，部分承辦山域嚮導檢定、複訓的受認可山域嚮導訓練機構難以正常開班辦理檢定及複訓，使現持證書人員無複訓場次可參與、完成新訓人員無檢定場次可參加，影響山域嚮導展延證書效期及參與檢定時效；另於通過學術科檢定人員，依法尚須於1年內完成實習合格，方得取得證書，因疫情影響致登山活動大幅減少，準嚮導實習機會大為減少，亦使相關人員權益受損。因此體育署延續去年度作法，公告於本年期間內持有山域嚮導證書效期屆至、完成新訓或學術科檢定人員，效期延長1年。

體育署表示，本次公告目的在協助山域嚮導及相關人員在疫情趨緩後，有更寬裕的時間完成展延證書效期規定的複訓，以及參與檢定與實習。以第一種情形為例，山域嚮導證書效期即將屆至者，某A持有的體育署山域嚮導證書，原本到期日為2021年6月22日，因到期日在本次公告時間範圍內（2021年1月1日至12月31日），在本次公告後，證書效期自動延長到2022年6月22日。

要提醒的是，某A須在2022年6月22日前完成「山域嚮導資格檢定辦法」第9條第1項規定的山域嚮導複訓時數，否則證書仍會逾期失效；第二種是於期間內完成學術科檢定尚未完成實習的情形，如某B是在2021年5月15日通過學術科檢定，依法規定應於1年內（即2022年5月15日前）實習合格後發給山域嚮導證書，因通過學術科檢定時間是在公告的2021年1月1日至12月31日內，因此可以延至2023年5月15日之前實習合格，仍可發給山域嚮導證書。

第三種情形，是於期間內完成山域嚮導訓練課程尚未參加檢定者，如某C於2021年3月20日開始參加山域嚮導訓練機構辦理的新訓課程，並於2021年5月10日取得累計48小時專業訓練證明文件，因是於公告的2021年1月1日至12月31日期間內完成累積 48小時專業技能訓練，並取得訓練機構證明文件，依法規定原應於2023年3月20日前申請山域嚮導學、術科檢定，為免因疫情影響無檢定場次可參與，某C可延長至2024年3月30日前申請山域嚮導學、術科檢定。