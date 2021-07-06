2018年竹東鎮鎮長選舉，發生2位候選人都透過里長當樁腳，涉綁樁賄選，其中有7名里長被高等法院依受收賄賂罪判處2個月有期刑徒，解除里長職務，鎮長張順朋依地方制度法第82條規定，指派7位代理里長有6位是解職者的家人，遭反對派質疑及評批！

新竹縣選委會表示，本屆里長任期已過半，任期約還有1年半，竹東鎮7名里長因案解職，並不用辦理補選，鎮長張順朋依地方制度法82條，5日指派7位代理里長，是地方首長的行政裁量權，並沒有任何問題，目前法令也沒有硬性規定，代理里長不能是解職者的家人。

竹東鎮長張順朋表示，代理里長是否有服務熱忱，協助鎮公所處理里內相關事務，是她最大的考量，像目前疫情期間要發通知單給長輩施打疫苗等，都是吃力不討好的工作。

張順朋不諱言指派7位代理里長中有6位是原任者的家人，1位則是社區理事長，會選任是因7人平時都很熱心公益，對里內事務也很熟悉，並可以協助推動鎮務工作，代理里長人選適不適合，里民心裡最清楚，總不能派一個完全不了解的人來當代理里長吧！

內政部在2005年曾對1位里長因案解除職務，未指定正式編制職員代理，而由其配偶代理，認為避免實務上不合理之現象及社會接受度，實不宜里長配偶代理里長職務，但並沒有強制規定不行。

竹東鎮7名代理里長為，仁愛里詹嫦嬌、東華里徐常妹、雞林里賴謝玉春、柯湖里呂廖春梅、榮樂里馮守亮、竹東里林秋連、東寧里彭世一。