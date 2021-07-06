主打超沉浸單機武俠RPG的《煙雨江湖》，今（6）日正式宣布將於7月15日正式上市！先前於6月24日開啟全球事前預約，聯手知名圖文網紅暨暢銷書作家｢二師兄｣打造互動式事前預約活動，意外引爆預約活動劇情線索討論熱潮，活動開啟僅10日，即突破30萬人註冊體驗！

營運團隊表示，其創作的互動式事前預約活動內容，是以開局人設為題，玩家可通過劇情發展，自由選擇劇情選項，進而發展出極具玩家個人特色的趣味武俠劇情！

而這些靈感則來自《煙雨江湖》獨特的單機武俠玩法及百萬字劇情的遊戲深度，因此今日專訪特別邀請《煙雨江湖》遊戲製作商藍鯨工作室及製作人「鵝肝醬」，分享開發《煙雨江湖》的心路歷程，與故事背景設定的創作初衷。

單機武俠鬼才！藍鯨工作室專訪創作實錄！

《煙雨江湖》遊戲開發商為藍鯨工作室，藍鯨遊戲創立於2012年，擁有50多名來自騰訊、網易、莉莉絲等知名領先企業的頂尖遊戲人才，是一家以「做精品遊戲」為發展使命，致力於高品質、精細化的遊戲研發商。其創作的武俠題材手遊產品《江湖風雲錄》、《煙雨江湖》驗證了武俠手遊的萌芽到興起。

《煙雨江湖》遊戲開發商「藍鯨工作室」

其中，《煙雨江湖》更是憑藉鮮明的武俠風格與豐富劇情、高自由度玩法，營造一個開放包容、獨樹一幟的武俠世界，受到廣大愛好武俠玩家的支持與好評，更於2020年榮獲多次iOS平台推薦與多項海外最佳獨立遊戲獎項。

以下為藍鯨工作室專訪實錄內容：

Q1.製作人鵝肝醬您好，市面上武俠類手遊以MMO、卡牌類型居多，為什麼想做單機手遊？

A：因為武俠文化在華人圈中有著非常重要的位置，許多玩家從小就是看著武俠小說、武俠電影和武俠漫畫長大的，可以說武俠文化已經在大家的心中烙下了深深的印記。

Q2.本作強調開放式世界玩法，就這點來說在開發上有沒有碰到什麼困難呢？

A：設計開放世界玩法是很多製作人心目中的願望，當然我也不會例外。在設計過程中，我們的確遇到了很多問題，因為開放式世界，就意味著玩家在初期就會接觸到非常多的內容，而怎樣去梳理這些內容的順序，就變成了一項非常重要的工作。

《煙雨江湖》開發過程

《煙雨江湖》吉祥物「煤球」原型

Q3.遊戲中的劇情、場景、門派設定有什麼樣的考究？

A：《煙雨江湖》從立案之初我就訂了一條規則，那就是一切場景以現實為藍本，因此目前呈現出來的煙雨世界，可以說絕大部分都是現實中的地方。甚至我還曾經收到過一個玩家的來信，說他很驚訝自己的村子被寫進了遊戲，而且裡面的不少故事和劇情就是他們村子的歷史和傳說，這讓他覺得非常地驚喜。

遊戲考據真實歷史「南嶺狀元村真實背景」

Q4.製作人有把自己化身為遊戲內哪個NPC角色嗎？或是哪個NPC個性是製作人的化身？

A：作為製作人，我也的確有一個化身在遊戲中，不過這裡就允許我保留一下自己的小秘密不做透露了，當然，細心的玩家應該遲早也是會發現的。

遊戲內極富性格的NPC，哪位是製作人的化身？

遊戲內極富性格的NPC，哪位是製作人的化身？

遊戲內極富性格的NPC，哪位是製作人的化身？

Q5.為什麼遊戲中很多支線都不太會有明顯提示？這樣做所秉持的設計理念是？

A：這麼設計，主要是為了讓玩家能夠深入了解劇情，而不是機械式地用手指略過，這樣玩家才不會錯過遊戲中精彩的內容。而且遊戲中不止支線，不少場景也是埋了秘密的，只要玩家足夠細心就會發現這些秘密，循著這些線索，最終會獲得豐厚的獎勵。

各處暗藏著神秘寶藏！

不容錯過的經典彩蛋「鬼市」！（據說只有10%玩家才會發現）

Q6.承上，遊戲內各種謎題是怎麼發想的？

A：遊戲中謎題的設計主要有兩個方法，一個是基於真實歷史而改編，比如泰山、南嶺的很多謎題就是這麼設計而來的；另一個就是憑藉策劃自己的能力，我們的開發模式比較自由，每名策劃都有足夠自由的思路去製作自己想要的關卡，當然這也不可避免地出現了非常多的Bug (笑) 。

遊戲考據真實歷史地理「泰山富藏珍貴文物」

遊戲融入逍遙派掌門無崖子所創立知名的「珍瓏棋局」

「迷燈陣」

Q7.自己最喜歡遊戲中的哪一段劇情？

A：遊戲中有不少我喜歡的劇情，如果真要說出一個來，泉州那個等待父親歸來的放風箏小孩的故事應該能觸動不少玩家的心吧。

知名劇情《東張西望》

知名劇情《東張西望》

Q8.覺得武俠遊戲的精髓是什麼？遊戲研發過程最困難的地方是？

A：很多人覺得武俠遊戲最重一個俠字，不過我覺得應該是“江湖”二字，一個武俠遊戲如果能演繹好江湖眾生百態，那麼它一定會非常受歡迎。

Q9.最後，有沒有想對全球武俠玩家說的話呢？

A：我們雖然不是一個大團隊，但是《煙雨江湖》絕對稱得上是一個高品質遊戲，製作組研發煙雨江湖至今已經花費了將近5年時間，儘管這個遊戲還有大家不太滿意的地方，但是我相信它肯定是一個精彩的江湖。希望各位可以好好遊玩，有問題即時與官方聯繫，謝謝大家的支持！

事前預約突破30萬人！iPhone12、AirPods Pro獎勵加碼抽

《煙雨江湖》事前預約僅10天即突破30萬人，為感謝玩家熱烈支持，官方將於《煙雨江湖》粉絲團加碼抽「iPhone12」、「AirPods Pro」、「iPad Air」、「MSI 曲面電競螢幕」、「HomePod mini」等多項實體獎，參與預約並參與粉絲團互動活動，就有機會幸運獲得，還沒預約的玩家可要把握時間了！