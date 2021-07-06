楚宣變身型男鮮肉。（民視提供）

楚宣變身型男鮮肉。（民視提供）

張哲豪克服懼高症掛在二樓陽台。（民視提供）

張哲豪、楚宣將冒出特別火花。（民視提供）

楚宣昨晚在民視八點檔 《黃金歲月》 初登場，清秀模樣讓觀眾驚豔，楚宣也預告角色「林宜方」明晚（7日）將蛻變成男生模樣，請觀眾拭目以待。楚宣相當喜歡自己一頭短髮、穿起男生西裝的帥小哥模樣，直呼不可思議，還搞笑問旁人：「這是我嗎？」

6日晚播出楚宣因為跑錯西餐廳找錯了「美娟阿姨」，遭反派龍天翔陷害，把她當成威脅富貴飯店的棋子，也把張哲豪騙去VIP室休息，要設局仙人跳。楚宣跟張哲豪不甘心被利用，開啟在飯店的脫逃戲碼。楚宣回想拍攝那天，驚嚇度爆表，因為飯店窗戶很高，光是要抬腳上窗台就很吃力，不過劇組有找武術團隊在旁指導，當下的動作都有被保護，加上劇組也做好安全措施，所以很放心，倒是擔心搭檔張哲豪，因為他是要徒手掛窗邊，比較驚險！

張哲豪則說，這次在《黃金歲月》飾演的高紹偉真的是災難王，每一次出場就是災難不斷，劇中不停地追趕跑跳，很像在錄《綜藝大集合》，真的有累到。尤其這場戲他要從二樓逃脫，有懼高症的他，直說是靠意志力撐下去，尤其有幾顆鏡頭是要靠雙手的力量將自己掛在窗戶邊，當下導演有說量力而為，但他想說就直接徒手撐到將所有台詞唸完才墜下，也讓導演豎起大拇指直誇他真的敬業。