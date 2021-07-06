工業電腦廠友通(2397)受惠出貨動能回溫及併購效益挹注，2021年6月合併營收再創新高、帶動第二季合併營收同步雙位數「雙升」齊締新猷。展望後市，雖然缺料缺櫃影響仍在，但市場需求面樂觀，公司將致力加快出貨速度，對下半年營運審慎樂觀看待。

友通股價5月中下探56.9元的14月低點，隨後止跌回升至63.5～68.5元區間盤整。受績優題材激勵，今（6）日開高後放量飆升7.2％至70元、創逾3月高點，午盤仍維持近5％漲幅，領漲工業電腦族群。

友通公布6月自結合併營收14.29億元，月增達24.31％、年增近1.05倍，連2月改寫新高。帶動第二季合併營收32.71億元，季增達62.9％、年增達60.32％，同步改寫新高。累計上半年合併營收52.79億元、年增達25.2％，改寫同期新高。

友通為加速在美國市場發展並執行通路先行策略，董事會3月底通過斥資1797萬美元，入股取得美國特殊應用電腦通路商Brainstorm約35.09％股權，並在4月底完成簽約，帶動5月月營收顯著跳增創高，配合本業出貨動能轉強，使6月營收進一步跳增再創高。

友通表示，Brainstorm聚焦經營競賽型電腦設備的利基市場，營運連年成長、績效表現良好，雙方攜手具合作互補效應，友通除可提供相關產品，亦能藉此強化拓展美國布局，並對業績帶來一定規模貢獻。

展望後市，隨著歐美陸續解封，帶動友通各產品線接單同步回溫，客戶除恢復既有專案拉貨動能，亦展開新專案接洽，整體需求面樂觀。惟零組件缺料、海運缺櫃等狀況仍在，公司將積極以各種方式因應，盼加快出貨速度，對下半年營運審慎樂觀看待。

法人認為，友通個體及子公司其陽的IPC業務，受缺料缺櫃影響出貨進度，預期營收成長將受限，但旗下工業自動化整合銷售通路商羅昇則可望顯著升溫，配合併購Brainstorm效益挹注，看好友通下半年營運成長動能轉強，全年營收可望再創新高。