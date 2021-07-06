楊鎮浯縣長表示，縣府將在中央正式上線後，與鄉鎮公所合組服務團隊，協助鄉親登記接種。（李金生攝）

疫苗預約新制離島先上路，楊鎮浯：縣府與鄉鎮組隊協助登記。（金門縣政府提供）

針對中央疫情指揮中心今天宣布「疫苗預約新制」離島試辦上線，金門縣長楊鎮浯強調，中央與地方攜手為鄉親的健康打拚，將在中央正式上線後，與鄉鎮公所合組服務團隊，協助鄉親登記接種。

楊鎮浯表示，這2天與行政院政委唐鳳密集視訊會議，縣府爭取到開放第9類第一項，即「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」的鄉親優先登記接種意願、調查及預約。因本周是試辦階段，上網意願調查與疫苗登記接種的時間較短，預計下周起即會進入常態性的開放預約，來不及完成登記、預約的鄉親不必擔心。這個系統符合資格者也包含第10類「50-64歲」的鄉親在內，請鄉親多加利用。

縣衛生局說明，中央規畫「疫苗預約新制」系統自今日上午10時至明日下午5時上網登記疫苗施打意願，留下身分證號、健保卡號、手機號碼、可接種行政地區與疫苗種類，7月8-9日再上網預約。未來中央規畫在國內各類疫苗數量充足的前提之下，完成預約者手機就會接收到通知簡訊，就近前往自己勾選的接種站，接種個人想打的疫苗種類。