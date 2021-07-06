國民黨立委馬文君指出，她接到多件國軍弟兄的陳情，有人指控自己單位施打造冊無視業務風險，一律「長官優先」；有人說自己原本排定了七月初接種，日期兩度被延後，原因就是配發給國軍的疫苗，遭到高雄市政府強行「徵用」。

馬文君表示，六月初，日本政府捐贈台灣的首批疫苗配發，當時高雄市政府分配到的數量比疫情嚴峻的雙北市還多，當時，中央流行疫情指揮中心的說法是，高雄被配發9.01萬劑，但其中包括國軍的1.01萬劑，「國軍疫苗由高雄市政府代收」，沒想到，竟然就成了高雄市政府吃國軍豆腐的「巧門」。

馬文君指出，匿名爆料被寫上臉書之後，高雄市政府第一時間駁斥是「烏龍」，但隨即又證實，是7月1日到4日開打莫德納之後出現「缺口」，所以調度「閒置」疫苗來填補，算是「借用」。那就是真有其事，何來「烏龍」，而高雄市政府所謂的「閒置」，其實是犧牲了國軍的權益，是不是軍人只能聽命行事，正好讓你軟土深掘？

馬文君質疑，高雄市政府說，昨天借用，今天就還了，請問今天就有，昨天又何必強借？之前被台北市長柯文哲指控「疫苗內線交易」時，高雄市政府說自己不是靠內線，是靠精算，又為何會打到計畫與算式之外出現缺口？這些問題，國軍等不到交代，「週轉」是不是常態？沒有答案，只有粉飾太平的說詞，別擾了皇城裡的「河蟹」。