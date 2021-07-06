俄羅斯與印度研發的國產疫苗爭議不斷，而總統蔡英文執意推動技術來自美國、台灣代為生產的疫苗，同樣引起質疑，恐無法因應不斷變種的新冠病毒。中研院院士陳培哲表示，國產疫苗仍無法證實效力，微解封又迫在眉梢，仍盼鴻海、慈濟與台積電採購的BNT疫苗能趕緊進口，紓解台灣疫情。

俄羅斯疫苗「衛星五號」去年完成2期研究，便緊急授權上市，當時引起西方國家不少批評，今年2月則完成第3期臨床試驗，英國醫學雜誌《柳葉刀》也將其有效性定在92％，但相關質疑仍不斷，俄羅斯國人接種疫苗意願仍不足。

至於印度的Covaxin疫苗，去年5月研發迄今，使用已將近5個月，研發公司仍未公佈疫苗臨床實驗有效數據，甚至巴西向印度採購該款疫苗2000萬劑，無法讓接種者產生足夠免疫力，打了疫苗卻還是被傳染。

以相關經驗來看台灣，陳培哲指出，高端與聯亞研發的疫苗，技術與專利授權都來自美國，應稱為「台灣代為生產的疫苗」較為合適。不過無論如何稱謂，台灣代理產製疫苗最大問題在於是否具備效力，「還不知道，現在不知道說好或不好」。

陳培哲提到，新冠病毒持續變化，新病種不斷出現，疫苗要能對應變種病毒才是有效，但台灣研發疫苗對準的卻是「早期病毒」，也就是武漢病毒株，「在當時有效，面對現在病毒環境，有效用再來談！」

而對於7月12日很可能全國微解封，陳培哲直說，三級警戒已持續2個月，經濟社會精神等層面所承受的代價太高，「問題太多了，一定要開放」，可是病毒依舊存在，屆時活動增多，疫情一定會再升溫，因此他仍向政府喊話，呼籲讓鴻海、台積電與慈濟等民間單位採購的BNT疫苗「趕快買進來」，才有助紓解本土疫情。