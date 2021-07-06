冰島近幾年實施周休3日計畫，獲得「壓倒性成功」。對此，一名網友表示，冰島人的工作效率反而提升，想當年台灣周休僅1日，後來才改為周休2日，並問及「若台灣也改為周休3日好嗎？」沒想到大批網友皆搖頭認為，台灣的產業結構周休3日不僅有困難，與北歐國家更是無法相比，更有人認為台灣若跟進，恐動搖國本。

據外媒《BBC》報導，冰島於2015至2019年間，先由公務員執行周休3日的實驗，獲得了「壓倒性的成功」，接受實驗的公務員，除了縮短工時，每周比他人多休1天外，薪水、工作條件等與周休2日都一樣的情況下，工作效率不降反提高，實驗結果獲得「壓倒性成功」。目前冰島已有86%的企業、員工跟進。

對此，一名網友於今（6）日在PTT八卦板指出，冰島實施周休3日後，冰島人的工作效率卻沒有因此降低，反而提高，回想起自己國小時，當年台灣周休僅1日，後來才全面改為周休2日，「台灣目前都看美國及日本做調動」，並希望美國與日本也能跟進周休3日政策，「大家說好不好？」

貼文曝光後，引發網友熱議「亞洲國家這方面很難跟北歐比」、「台灣周休3日，血汗工廠都不用玩了」、「先用你的腦子想，台灣產業結構適合嗎」、「慣老闆會先以死相逼」、「會動搖國本啊」、「換你來當老闆好了，可以週休7日」、「改周休3日後，變成每天加班」等。