中國人民銀行5日發布例行調查問卷報告，針對第2季銀行家宏觀經濟熱度的調查指數為45.9％，比上季上升3.5個百分點。對下季宏觀經濟熱度預期指數也升至48.4％，高於本季2.5個百分點。同時傾向於「更多消費」的民眾占比較上季上升2.8 個百分點。相比第1季調查數據反而是下降，這顯示大陸第2季以來民眾的消費意願進一步回升。

根據《證券時報》報導，同時從消費的領域看，在被問及未來3個月準備增加支出的項目時，第2季受調民眾選擇「旅遊」占比較第1季顯著提升近5個百分點。

但值得注意的是，調查也顯示，傾向於「更多投資」的民眾占比，較上季顯著下降3.1個百分點，凸顯大陸民眾對投資熱情的降溫，可能也與今年第1季以來股市沖高後回落的波動調整有關。另一個佐證是，在民眾偏愛的投資方式中，第2季度選擇「基金信託產品」與「股票」的總占比，較第1季下降超過3個百分點。