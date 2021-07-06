台灣新冠疫苗將進入大規模接種階段，為了加快速度，行政院政務委員唐鳳設計「疫苗預約系統」今上路，不過，國民黨台北市議員徐巧芯親身測試系統後，發現自己資格不符合登記卻能夠成功，顯示系統存在Bug。

徐巧芯今（6日）在臉書發文表示，唐鳳的系統千呼萬喚出來，自己去測試看看有沒有Bug，卻發現並非重大傷病也不夠年長（非第9類、第10類）的自己，竟然可以登錄成功，而同黨北市議員游淑慧跟她表示，幫有重大傷病的年輕朋友卻接種登記失敗？徐質疑，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？還是我有什麼病自己不知道？有人有類似的情況可以留言讓我知道嗎」？

徐巧芯臉書貼出自己登記成功的照片。（圖片摘自徐巧芯臉書）

徐巧芯強調，自己當然知道系統只是登記意願，不是正式施打，但問題是她的資格也不符合登記，卻能夠成功；有人符合資格卻無法登記，系統有問題，現在自己已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。

許多網友也在其po文底下留言表示，「我大學同學兩個可以（1975、1976年），我跟大學同學的老婆兩個不行（都是1976），也就是四個嘗試，兩個可以成功，兩個資格不符」、「遊戲都會有BUG了，所以這程式有BUG就盡快修正囉，相信綠營人士有偷偷追蹤議員的臉書，不然以唐鳳大大的無遠弗屆+高強的功力也能知道議員抓到bug了」。

「疫苗預約系統」今天起開放戶籍或居住地在金門、澎湖和連江縣的第9類，18歲至64歲有高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及第10類，50至64歲成人先試辦，預約時間是8日上午10點至9日下午5點，其他民眾可先到「公費疫苗預約平台」或下載「健保快易通」APP進行意願登記，第一波登記期間為今早10點至明天（7日）下午5點。另外也開放實體登記，持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。