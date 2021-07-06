7月25日的靈鷲山開山38周年活動，將演奏平安樂曲，撫慰人心。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師將線上開示。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山在臉書分享「特效框更新大頭貼照」，期盼心安防疫，挺過疫情衝擊。（靈鷲山佛教教團提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣面臨三級防疫警戒關鍵時刻，時值靈鷲山開山38周年，以「觀音一直都在」為核心，發起「online！心安防疫，全球祈願送祝福」活動，號召7月25日齊聚線上，透過簡單的行動，為第一線防疫人員、家人等獻上祝福與感恩，再把這份祝福接力擴散出去，祈願地球平安、疫情消弭、大眾健康、社會詳和。

靈鷲山38年來，以觀音精神帶領信眾專心修行，安定身心，如同觀音一直都在左右一般。今年因疫情，不能回山，7月25日的38周年活動，以線上取代實體慶典。

開山住持心道法師說：「當人人都成為人間觀音，世界就充滿和平。」慈悲邀請全球靈鷲人雲端相聚，虔心感恩觀世音菩薩，在這段長路協行、心安抗疫的日子，發揮大無畏精神，處處陪伴，一直都在，給了我們力量與勇氣。

當天的網路活動包括：居家禮佛108拜，憶念靈鷲山開山苦行精神；《普門品》共修暨佛前大供，感恩護法善信一路護持，並為信眾消災祈福；安排演奏平安樂曲，撫慰人心，希望以療癒樂音帶來寧靜與安定，揮別疫情苦悶；「觀音在哪裡」歌曲MV、「靈鷲山一直都在」影片首播，感謝無處不在的人間觀音們，在弘法利生的道路上，一路堅持與相伴，為愛地球、愛和平而努力。

「祝福他人有種療癒的力量，在療癒別人同時也療癒自己，這是很神奇的，付出的同時，也收到了禮物！」疫情時期，人與人之間，或許身體保持了距離，但我們是生命共同體，邀請民眾在線上的祝福牆，一起為彼此、為地球祝福，祈願諸佛護臨、疾疫不臨，期盼將這份善業，串聯成善心、善念、善緣的心靈防疫網。

大雨會停，疫情會過，觀音一直都在，靈鷲山當家常存法師說，祝福的力量很大！適逢開山38周年，發起全球接力送祝福活動，結合線上與線下，在祈福牆網頁上，可選擇禮佛、寧靜、持咒、蔬食等日常簡單的行動，為想祝福的對象送上祝福與感恩，祈願凝聚的這份祝福心念，持續為世界注入向上、向善的力量。同時在臉書分享「特效框更新大頭貼照」，期盼臉友都能心安防疫，挺過疫情衝擊。