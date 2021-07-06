德國衛生機構今天表示，將解除針對英國、印度、尼泊爾、俄羅斯和葡萄牙等5國多數旅客的入境禁令。這些國家都遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株侵襲。

德國目前將上述5國列為所謂「病毒變異株國家」，也就是風險最高的等級。

隸屬政府的生物醫學機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）指出，這5國將從7日起改列為風險次高的「高發生率地區」（high-incidence areas），意味著這些國家的公民可前往德國旅行，入境後隔離10天。

美聯社提到，來自「高發生率地區」的旅客，若能證明自己完整接種疫苗或已病癒，可免於隔離。其他人隔離5天後接受採檢若呈陰性，可提早解除隔離。

這項改變放寬非德國居民或公民旅客的入境禁令，意即任何人遵守隔離及檢測規定就可以入境。

德國實施「病毒變異株國家」旅行分類，目的是把尚未在德國本土大規模擴散的新型冠狀病毒變異株阻絕在外。

但德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）上週表示，Delta變異株迅速在德國成為主流病毒，也就是說，針對有Delta疫情國家的多數旅客，或許可以解除禁令。

史巴恩表示，鑑於Delta變異株逐漸擴散，且研究指出疫苗能有效對抗這種變異株，「我們將在未來幾天關注情勢變化」。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）2日造訪倫敦時也暗示，德國可能會對於來自英國的旅客放寬限制。

由於Delta變異株在英國造成染疫人數激增，梅克爾上月曾主張對英國旅客採取嚴格限制措施，包括拉長隔離期。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100706