肺炎疫情趨緩，一零四(3130)旗下104玩數據指出，徵才企業家數已在6月14日見到谷底，以一周的最低點「周日」為例，連續三周的底部「周周墊高」，且增幅穩定擴大中，7月4日已比6月14日谷底三周合計回升5.7％；截至7月最新工作數72萬個，前五大徵才產業已大洗牌，「電子資訊/軟體/半導體」躍升最大徵才產業，最近四年位居徵才規模前三大的住宿餐飲及一般服務業，則因疫情而中箭落馬，退居四、五。

6月底減班休息(俗稱無薪假)達1.3萬人，比6月中旬增加1倍，但104玩數據發現，隨著確診人數下降、微解封有望，部分企業已開始恢復徵才，為微解封、及解封後的報復性商機預做準備。

雙北5月15日升三級，全台5月19日跟進，截至目前已一個半月，徵才企業家數在三級滿月時的6月14日見到最低點，隨即展開連續三周的波段緩升。一周當中，通常周日是徵才企業家數較少的時候，6月21日、6月28日、以及7月4日，徵才企業家數逐周墊高，並未再跌破前周週低點，且升幅逐周擴大；累計到7月4日，已比6月14日的谷底彈升5.7％。

104玩數據比較2008年金融海嘯、2020年第一波肺炎疫情、以及2021年肺炎疫情(三級警戒)的落底段和爬升段，結果發現，今年兩個月合計減少15.7％，已接近去年兩個月合計減少16.2％。

104人力銀行7月份線上工作數72萬個，最缺人的前五大產業為：電子資訊/軟體/半導體業15.8萬個，一般製造業11.4萬個，批發/零售/傳直銷業9.6萬個，住宿、餐飲服務業8.7萬，一般服務業6.1萬個。TOP 5徵才產業排序和前三年不同，2018～2019年居才求最大宗的住宿餐飲服務業及一般服務業，在今年已退居四、五，改由電子資訊/軟體/半導體業、一般製造業，躍升今年疫後最缺人才的兩大產業。