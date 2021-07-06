全台疫苗施打率已經突破10%，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，未來施打率可望加速，疫情若能在七月中旬解除三級後趨緩，Q3報復性消費出籠，房地產Q4推案量就會恢復常態。總體來說，去年推案總銷達1.6兆元的盛況雖不再，但今年房市「先蹲後跳」，今年Q4將會急拉尾盤，預估全年總案量可維持在1.1兆元規模。

從央行最新公布國銀5月底(土建融)建築貸款餘額來到2兆5820億元的新高點，但年增率雖出現下滑現象，從1月18.7%到5月16.9%年增率連4降，反映出建商推案與購地腳步放緩，卻從沒停止。

賴正鎰分析在這個關鍵點，建商持續購的主因是要超前布署，因為台灣基本經濟面仍看好，在游資豐沛情形下，台股今年底將挑戰2萬點，加上台灣出口強勁，5G行動網路結合物聯網等新科技應用需求擴展，加上原物料價格持續走高，製造業生產、投資活動續強，央行和外銀看好台灣，主計總處更大幅上修今年經濟成長率至5.46%。

展望下半年到明年的房市趨勢，賴正鎰認為將呈現五大現象，包括：1.疫情解封的速度與房市回溫同步，報復性買盤一觸即發；2.受營建成本上漲，預估新建案開案價調漲約15至20%；3.疫情催化換屋型需求，戶數單純且50坪以上中大坪數產品受青睞；4.全球資金寬鬆通膨隱憂擴大，高資產族加碼佈局房地產作資產配置；5.雙北都會區土地稀有，房地合一2.0針對都更與危老重建之稅務認定放寬，政策面作多，將是提高優質地段加速都更的誘因。

賴正鎰表示，下半年與明年房市表現並不悲觀，因為台灣房市會有機會在今年Q4隨報復性消費出籠而出現快速反彈，且新成屋的不二價市場會加速成形，預售案也會減半，變成先建後售居多，此外，高資產族的置產計畫增加，52坪以上的中大坪數產品，將可望重回主流。