為什麼我的房子總是賣不出好價格呢？每個賣房子的人，都希望可以賣出一個漂亮的價格，但其實賣房子有許多眉角要注意，才能避免房子被賣低了，賣房子就像相親，即便你有豐富的內在，外表終究還是讓人記憶的第一印象，要努力抓住買家的眼球，才能增加推銷自己的房屋機會，那要如何為自己的房子加分？永慶房屋房地產專家為消費者一一解答！

買房也有外貌協會 乾淨整齊的空間是致勝關鍵

看房、買房的人都希望看到房子乾淨整潔的一面，打理好房屋的外觀是基礎入門必備！永慶房屋客法部經理陳繼先建議，賣房前先檢視一下，從玄關、客廳到房間，是不是堆放很多雜物？雜物堆積容易讓房子顯得空間變小了！所以賣房前建議先好好整理，盡量留出空間，也將屋內好好清潔，廚房、浴室也要注意清除異味。乾淨、簡單清爽的空間，可是會讓第一印象大大加分！除此之外，如果房屋較老舊更可以稍微進行「微」整修，像是漏水、牆壁斑駁等問題提早修繕，整修後讓你的房子成為買家們眼中的最佳理想房屋。

想幫愛房賣個好價錢 委託仲介大大增加曝光度

打理好外觀後，找到合適的買方也很重要，為什麼我的房屋總是賣不出去、賣不到理想的價格呢？缺少的可能就是曝光量，如果選擇自售房屋的話，可在網路上刊登房屋廣告、物件照片，增加曝光率。若是委託房屋仲介則不需要擔心曝光量的問題了！

陳繼先分享，永慶房屋提供強大且綿密的連鎖通路，加上經紀人的團隊合作聯賣制度，以最先進的雲端科技，建立龐大的資料庫，讓房屋資訊充分流通，比自售房屋大大增加了曝光率，線上及線下都提供多元的行銷管道，搭配房仲經紀人豐富的人脈及客源、對商圈與社區的熟悉度，更能快速成交，即便是疫情期間避免外出賞屋，永慶房屋也有科技化的「永慶快搜」App，讓買方利用線上賞屋的方式，更提供線上視訊諮詢、委託等方式，在做好防疫措施的前提下加速買賣雙方的成交。

重點賣屋稅制報你知 免費事先上網試算稅費

賣房子還須了解售屋的成本，售屋時除了房屋本身的價值之外，還有衍伸出的各項稅費需繳納，加一加也是一筆為數不小的費用！賣房子究竟需要繳哪些稅呢？陳繼先說明，最主要包含三個重要稅制，土地增值稅、財產交易所得稅及房地合一稅，尤其房地合一稅2.0新制上路後，賣方更要注意持有年限，住得越久扣得越少，建議賣方在售屋前先上永慶房屋的官方網站進行試算，了解需繳納多少稅費，售屋前做好以上的功課，讓你更有機會賣出心目中理想的價格。