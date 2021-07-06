Delta病毒群聚再起？屏東繼5日新增1確診後，6日又傳新確診，縣府稍早公布將於下午3點召開疫情線上記者會，但至於是否與變種病毒有關，或是匡列隔離中的人確診，縣府暫未證實，只稱記者會說明。

屏東5日新增1例，為69歲女性案15163，她也是枋山白牌車司機的乘客，6月23日採檢後在防疫旅館居家隔離，3天後轉至集中檢疫所，當時和案14905搭乘同輛防疫巴士，後在7月3日出現症狀二採，4日確認PCR陽性收治醫院。