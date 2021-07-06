屏東新增確診為Delta病毒？縣府：3點記者會說明 13:372021/07/06 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東繼5日新增1確診後，6日又傳新確診，縣府稍早公布將於下午3點召開疫情線上記者會。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Delta病毒群聚再起？屏東繼5日新增1確診後，6日又傳新確診，縣府稍早公布將於下午3點召開疫情線上記者會，但至於是否與變種病毒有關，或是匡列隔離中的人確診，縣府暫未證實，只稱記者會說明。 屏東5日新增1例，為69歲女性案15163，她也是枋山白牌車司機的乘客，6月23日採檢後在防疫旅館居家隔離，3天後轉至集中檢疫所，當時和案14905搭乘同輛防疫巴士，後在7月3日出現症狀二採，4日確認PCR陽性收治醫院。 以色列拚群體免疫不適用Delta？陳時中這樣說 北農恐另有感染源 名醫揭少一動作：確診案將如野火燒不盡 #屏東 #確診 #縣府 #Delta #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佳玲連兩天出現 學生確診累計677人 10:122021/07/06 生活 北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀」確診 急匡列90人 16:002021/07/06 生活 雲南瑞麗增5例本土確診 專家：外防輸入壓力非常大 11:482021/07/06 兩岸 宜蘭防疫拉警報 下國道5號擬實聯制 04:102021/07/06 生活新聞 新竹縣今零確診 第7類疫苗開打 15:162021/07/06 生活 影》黃偉哲批疫苗優先給雙北 柯文哲：理解地方首長壓力 15:282021/07/06 政治 陸增23例新冠確診 台灣昨再向廈門輸出1例 11:302021/07/06 兩岸 南機場社區16確診 潛藏感染源 04:102021/07/06 焦點要聞 勞保局一員工確診 匡列11相關人士快篩陰性 10:542021/07/06 生活 防Delta變種病毒 德國建議8成5人口接種 08:002021/07/06 國際 屏東Delta群聚案增1人無症狀二採陽確診 累計17人染疫2重症 15:492021/07/06 生活 生活熱門新聞 上海人要台灣加油 前台大醫曝1超嚴手段：這樣搞0境外 - 生活 屏東獨居男疑打莫德納後死亡 長照員見晚餐沒取急通報 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 北市7／8開放68歲以上長者 預約施打莫德納疫苗 - 生活 準颱風烟花仍生成有望？氣象局給答案 明天雨更大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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