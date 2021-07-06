疫情與三級警戒衝擊不少民眾生計，部分產業幾乎沒有收入，無薪假人數也不斷增加。民進黨立委郭國文、陳瑩、洪申翰今天開線上記者會討論勞工紓困問題。陳瑩要求勞動部應該逐案瞭解，這些受影響企業的員工，只要收入有受到疫情影響，都應該列入勞動部接下來的「投保薪資2.4萬元以上紓困補助對象」。

陳瑩指出，經濟部預估商業服務營衝擊補貼預計家數及員工數，約45萬家、111萬人，已7／4核准4.58萬件、金額73.96億元、「受惠人數」約18.06萬人。她贊同政府應該幫助這些受疫情影響的企業，但不能以「員工人數」計算(每位員工4萬元)發給企業的「營運補貼」，就當成已經照顧到這些企業的勞工。

她進一步質疑，這當中沒有減班、減薪、強迫休假的情形嗎？經濟部更不應該在核發營運補貼的人數，直接冠上「受惠人數」，這明顯與事實不符，事實上，員工根本領不到這筆錢。

郭國文說，現在自營工作者和打工族都有紓困，反而正職工作者沒有，讓他們相對剝奪感越來越大，他認為可以依照受疫情影響嚴重性來判斷，嚴重者給三萬，不嚴重者給一萬。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，相關紓困目前都在積極規劃中，有具體內容會馬上向外界報告，勞動部很重視相關紓困案，不久後就能跟外界報告。至於立委所提建議，因為這需要一環扣一環，需要縝密規劃，勞動部已經在作業了，沒有問題。