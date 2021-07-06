今年5月25日凌晨，彰化縣一名洪姓男子不顧三級警戒，窩在二林鎮上一家超商騎樓下吃便當，巡邏員警發現後上前勸導，沒想到引來男子不滿，竟作勢要毆打警方，影片曝光男子大聲咆哮，不服員警取締還反嗆，最後男子遭逮，彰化地院依違反社會秩序維護法開罰洪男1萬2000元罰鍰。

彰化男不服取締作勢毆警影片曝光 下場慘遭罰1萬2000元

今年才20歲的洪姓男子，5月25日凌晨12點左右，在彰化縣二林鎮斗苑路與大誠路口的711前面，逆向停車後，下車未戴口罩就蹲在711騎樓前吃便當，員警巡邏看見後，上前勸阻要求她戴上口罩，並且詢問他的姓名及相關資料，影片中男子態度惡劣，大聲咆哮，與警方強烈爭執。

判決書指出，男子不聽勸導，也不到出姓名資料，更拒絕戴上口罩與員警咆哮，在超商前走來走去吃便當，過程中還撥打110控制有員警對其騷擾，還想走回車上表示要離開，但遭員警制止，沒有說出姓名就不能走。

事後員警將洪男帶回分駐所偵辦，抵達門口時洪男又拒絕下車，警方強制將他拉出車外，洪男又揮拳要攻擊員警，被警方制止；由於當時已經宣布三級警戒，必須遵守「外出時全程戴口罩」、「在營業及公共場所落實戴口罩」等規定，可依傳染病防治法第37條開罰3000元以上15000元以下之罰鍰。

法官審酌，認為洪男在超商前咆嘯、撥打110行為，甚至還作勢要攻擊員警，言行惡劣，暴行中只是剛好沒有打中警方，訊後依依違反社會秩序維護法開罰一萬二千元罰鍰，可上訴。

影片

https：／／www.youtube.com／watch？v=AuV54JqdmYU

彰化男不服取締作勢毆警影片曝光 下慘場遭罰1萬2000元。