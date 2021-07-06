美國聯準會（Fed）日前利率決策會議中，提到將會開始進行縮表計畫，引發全球金融市場震盪，但就算多數國家結束貨幣寬鬆政策，新興市場債收益率仍可望維持不受影響，看好新興市場債後市表現。

M&G投資指出，根據2013年Fed宣布QE（量化寬鬆）退場與減債後，對金融市場帶來恐慌的經驗，這次Fed特別留意對市場表達升息的訊息。從會議記錄的點陣圖變化來看，升息將會是一個漸進式的過程，並強調進程是基於強勁的經濟成長，而非對於通膨的擔憂，同時市場也已經提早反應相關行為。

M&G新興市場債券基金研究團隊表示，儘管世界上大多數國家結束寬鬆貨幣政策，但是預計新興主權債收益率不會受到通膨壓力所影響。以最新各類債券殖利率來看，新興主權債仍有3.85％，新興美元債、公司債及本地債則都有4～5％以上，收益率極具吸引力。此外，許多新興國家仍有巨大的產出缺口，將會壓抑新興市場的工資水準，進而影響新興市場的通膨。

這次縮表恐慌程度，預期將低於2013年，主因環境已經與當年不同，包括新興市場脆弱程度低，特別是經常帳赤字的改善。新興市場貨幣普遍被低估，也是新興市場所面臨的挑戰。最後考量2013年的減債恐慌，這次Fed將特別謹慎，每一步都會步步為營。

M&G投資認為，Fed升息方向，主要基於強勁的經濟成長，伴隨著利率走升，且長天期利率已經在2、3月反應通膨上升的價格。新興市場將於全球經濟復甦當中，持續扮演重要的角色，這將使新興市場的基本面有所改善，持續看好新興市場債能替投資人帶來收益機會，建議可持續持有或加碼。