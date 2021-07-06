搶攻中秋送禮商機，台北美福飯店預購優惠起跑！今年中秋台北美福飯店以傳統廣式及日式桃山月餅，結合知名英國百年茶品牌Whittard，推出「鵲悅」中秋禮盒，每盒六入月餅，搭配以雅緻馬口鐵罐盛裝的威士忌風味紅茶葉，每盒2200元，另一款精選十五入風味茶包，每盒2000元。為迎合不同贈禮需求，同步推出「喜月」禮盒，以八種不同口味的月餅，象徵好事連發，每盒1200元。連年熱賣的「美福中秋燒烤組」，以招牌商品台灣噶瑪蘭香腸，搭配嚴選美國凝汁燒烤牛肉片，每組1580元，另贈時尚保冷袋乙只。即日起至9月7 日前訂購可享早鳥折扣。

台北美福將英國百年茶品牌Whittard放入今年的中秋禮盒，推出「鵲悅」月餅禮盒，禮盒設計蘊含著鳥語花香的富裕豐盛之意，將台灣藍鵲躍然盒上，以富貴紅與尊爵藍高雅呈獻，每盒禮藏六入月餅，精選四款歷久彌新的廣式月餅，有鹹香交織的松茸滷肉，經典不敗的蓮蓉蛋黃，微辛嗆勁的山葵海苔，以及清香爽口的棗泥松子等不同口味。口感綿密的日式桃山月餅，入口即化的奶黃餡，分別揉入乳香馥郁的湖鹽起士和酸香甘甜的奶黃鳳梨兩款風味；每盒搭佐英國百年茶品牌Whittard的精選茗茶，馬口鐵材質的優雅茶罐，防鏽防潮，可存放茶葉，亦可用於擺飾、珍藏。

「鵲悅」富貴紅禮盒，每盒2200元，以貴氣的紫色茶罐搭配威士忌風味紅茶葉，前韻帶出威士忌獨特且細膩的泥炭煙燻風味，後韻則有著圓潤麥芽香氣，茶香濃郁。「鵲悅」尊爵藍禮盒，每盒2000元，選用優雅沉靜的灰色茶罐，內含十五入精選風味茶包，包含層次濃厚的英式早餐茶、花香悠揚的英式玫瑰紅茶、圓潤平順的伯爵茶、舒心放鬆的靜心洋甘菊及果香馥韻的蘋果接骨木，每款各三入。

為符合不同預算的送禮需求，美福飯店並推出「喜月」月餅禮盒，以細膩金線在喜氣的紅色外盒上，刻出台北美福飯店的典雅外觀，每盒1200元，大器且富貴，典藏八種不同口味的月餅，象徵好事連發。

因應中秋全民烤肉，美福飯店並推出「美福中秋燒烤組」，每組1580元，內有台灣噶瑪蘭香腸、美國凝脂燒烤牛肉片等，購買加碼贈送時尚保冷袋，即日起至9月7日前訂購另可享有77折起的早鳥優惠。