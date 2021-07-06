國發會6日指出，在台的國際人才並未因這一波台灣疫情升溫而大量出走，上半年就業金卡申請案近兩千件，較去年同期大幅成長逾兩倍，顯見他們仍看好台灣。

國發會發布新聞稿表示：「有媒體指稱，原本因為台灣防疫得當而湧進台灣的科技人才，現在正成群結隊地離開台灣。國發會澄清，此說法過於片面。」

人力處處長林至美引述統計指出，今年上半年就業金卡申請案達1999件，比去年同期的654件成長逾兩倍，顯示在這一波疫情期間，有更多外國高階「特定專業人才」選擇在台灣發展。

林至美表示，今年5月疫情升溫期間國發會曾透過外國人社群平台進行一次簡單的問卷調查，在回收的312份問卷裡，僅4.2％表示將離境且不會回台。她指出，部份離台的矽谷創業家是回美國打疫苗，日後會再返回台灣。

依攬才專法，若被我國認定為「特定專業人才」，享有入境、租稅等優惠，可直接受僱於我國企業，也可以在海外就直接申請就業金卡來台自行創業，林至美表示，自2018年初攬才專法實施以來，累計至今年6月底獲就業金卡者已達2878人，4～6月的數字依序是2607、2757、2878，續呈穩定成長。