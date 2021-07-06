根據調查，大陸年輕人平均跳槽間隔從84個月降至11個月，而統計2020年跳槽的人當中有43％為「95後」，26％為「90後」，顯示越來越多的年輕人選擇跳槽，不斷嘗試新職位，包含高薪的互聯網行業從業人員也更是頻繁跳槽，一年內跳槽頻率達33.3％，即便是大廠也不見得留得住年輕人的心。

在互聯網行業做了4年市場工作的花花坦言，從進入這行就沒有停止過焦慮，每天都是開會、見客戶、改方案，深夜接到客戶或老闆的電話是常有的事，身體也越來越差。無奈之下已經決定跳槽去另一家公司，相比大廠薪資雖然少了，但焦慮感也少了。

實際上，大陸互聯網行業從沒有輕鬆可言，根據大陸自媒體新眸機動組引述脈脈發佈《人才吸引力報告2020》資料顯示，行業幸福感排名前三的分別是教育／培訓／科研，得分為3.81、3.78和3.76。而IT互聯網行業幸福感得分僅為3.23，在所有行業中排名倒數第三。其中造成互聯網幸福感低的原因工作壓力位居首位。

同時薪水也是考量點之一。大廠工程師王宇半年內換了三家公司，薪資從5000到2000元（人民幣，下同）升為現在的2萬元以上。被問及為什麼頻繁選擇跳槽時，王宇說「有機會當然要試一試」，新公司開出的薪水明顯豐厚很多，雖然在前公司只待了2個月，未來發展空間還很大，但實際的薪水確實讓人心動。

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