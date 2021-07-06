日本副總理兼財務大臣麻生太郎5日演講時提到，中國大陸若武力攻台，日本依相關安全法規可能行使有限集體自衛權，美日要一同防衛台灣。外交部今天表示，樂見並歡迎國際社會及各界友人持續關注台灣海峽的和平與穩定。

麻生太郎在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

根據日本《時事社》的報導，麻生在演講中表示，中國大陸若侵攻台灣，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。因為台灣若發生大問題，攸關日本的「存亡危機事態」，如果那樣的話，美日一定要一同防衛台灣。

對此，外交部發言人歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。