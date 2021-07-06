有些人天生叛逆，不相信命運，只相信自己。星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、金牛座、天蠍座天生具有反骨精神，不相信命中注定，認為一切事情都可以靠自己的努力來扭轉局勢，不願意被成規束縛，更不可能毫無抵抗的接受旁人的安排，這樣反骨的精神也讓他更容易獲得成功，成為人上人。

▍1.處女座

處女座不怕被打擊，遇到挫折反而會越挫越勇，如果他被嘲笑、被看輕、被忽視，反而會激起他的鬥志，拚盡全力也要挑戰命運，無論來者何人，或遭到多大的反對，他們都不在乎。處女座天生擁有反骨精神，在一次又一次的鬥爭中逐漸累積實力，他們相信命運掌握在自己手中，不管別人怎麼說，他都會放手一搏，不讓自己留下遺憾。

▍2.金牛座

金牛座看似溫和穩重，其實擁有很大的野心，如果他們不被肯定，表面上會裝出順從、配合的樣子，其實內心理非常反骨，不會甘願讓自己一生平庸，他們會靜待時機，找機會證明自己的能力。金牛座有時會讓人覺得他太固執，但也因為對成功的執著，讓他願意反抗既有的成規，做出令人佩服的亮眼成績。

▍3.天蠍座

天蠍座表面上看起來很冷靜，其實內心卻有反骨精神，他們不會被常規束縛，認為想要什麼就要極力爭取，不需要管其他人的看法，也絕對不會隨著命運的安排浮沈。天蠍座認為自己的人生想要有怎樣的成就，都是操縱在自己的手中，絕對不能被世俗控制，所有事情沒有命中注定，只有無所畏懼的爭取，才能達成目標，就算需要與眾人為敵，也在所不惜。