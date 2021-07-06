YouTuber「亮搞玩」今年3月舉辦改名送萬元活動，總計有21人改名「亮搞玩」，其中1名41歲婦人改名「蕭亮搞玩」，順利得到1萬元獎金，其實早在活動前3個月，她已潛入中山、南港運動中心行竊，拿走被害人置物櫃的後背包，又持被害人信用卡到銀樓刷卡1萬2800元，士林地檢署日前依竊盜罪等罪提起公訴。

蕭亮搞玩去年4月出獄後，同年12月17日下午4點多，進入南港運動中心2樓，竊取被害人放在置物櫃的後背包，裡面有價值5萬多元的相機，外套、手機以及信用卡等物品，總價近7萬元，蕭女不滿足，又持信用卡領錢4次均交易失敗，僅在萬華區一間銀樓盜刷詐取1萬2800元。

行竊得手後，蕭女高調將頭髮染成金色，以為能魚目混數，得知YouTuber「亮搞玩」活動，改名後順利上台領獎，還以為神不知、鬼不覺，趁著改名躲過之前曾犯下的竊盜案，沒想到「亮搞玩」名字，反而成為警方追查重點，立即逮捕歸案。

「蕭亮搞玩」經發布通緝後遭逮，檢察官偵訊後，她坦承全部犯行，但他改名又公開與YouTuber「亮搞玩」拍照，以後只要再犯案，恐怕很容易被認出來，現在只能默默改名，不要再參加其他改名活動。