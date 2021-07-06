新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，被控與陸生周泓旭共謀，替中共發展組織，一審判決5人無罪，檢提上訴，王炳忠等5人遭限制出境到7月22日，台灣高等法院開庭，他們主張已獲判無罪及沒有必要性，請求解除境管，合議庭將評論後再做出裁定。

周泓旭6日因疫情關係未到庭，委任辯護人到庭說明，王炳忠、侯漢廷、林明正及王進步在法庭上都強調，一審判無罪，無犯罪嫌疑重大，工作及家人均在台灣，不會逃亡，已無限制出境必要，請求解除限制出境。

王炳忠說，之前被限制出境3年，已變向被懲罰，林明正表示被判無罪卻繼續限制出境，等於是個懲罰；侯漢廷表示，現在他是台北巿議員而深耕工作，絕對不會逃亡，況且之前他與北巿政府去歐州及美國訪問，結束後也回台灣繼續接受審判，無限制出境必要。

檢方起訴指出，周泓旭2014年5月間結識王炳忠、林明正、侯漢廷，4人受大陸官員指示，在台發展「星火祕密小組」等共諜組織，王父王進步則協助統籌陸方資金。

今年4月台北地方法院審理後認為，事證不足以證明王炳忠3人對國安造成「明顯且立即」危險，3人判無罪；周泓旭與王炳忠等人互動與一般朋友無異，未吸收加入中共組織，王進步經手處理陸資，因「正犯」無罪，「幫助犯」也不成立，周及王也判無罪。