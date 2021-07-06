天使隊大谷翔平迎接27歲生日（7月5日），因為時差的關係，比日本時間晚了10多個小時才到。同日天使在主場開啟紅襪3連戰，大谷這個生日不特別快樂，5打數1安打，還被重播挑戰沒收1分打點，而且是全場最後一位出局者。終場紅襪5-4險勝。

Snooze in style 😴



The first 14000 fans at the Big A this Monday will receive an Ohtani Pillow! Click below for more info and to secure your seats. — Los Angeles Angels (@Angels) July 4 2021

紅襪先發投手裴瑞茲(Martín Pérez)被敲了8支安打，但是只失掉2分，大谷首局碰上他就吞下三振，3局下以野手選擇上壘，但無功而返。5局下大谷終於對裴瑞茲敲出安打，這支安打在左外野方向，打得比較淺，二壘跑者羅哈斯(Jose Rojas)直衝本壘驚險得分，大谷也趁機溜上二壘（登記為一壘打）。沒想到紅襪提出重播挑戰，主審開會之後推翻判決，羅哈斯出局！

9局下天使追到落後1分、兩出局、兩人在壘，正好輪到大谷打擊，紅襪很擔心開了投手丘會議，這是大谷在自己生日當英雄的好機會，可惜他打出內滾讓比賽結束。

天使為了幫大谷慶生，在當天比賽送出「大谷抱枕」給觀眾，有人領到之後轉手放上網路拍賣，看中大谷的人氣，居然漫天喊價到225美元（新台幣6280元）！

紅襪猛將馬丁尼茲(J.D. Martinez)在這次明星賽票選輸給大谷，他極力稱讚大谷說：「一個人能有這種棒球天賦真是瘋狂，我幾乎要同情小葛瑞洛(Vladdy Guerrero Jr.)了，小葛今年打這麼好，卻被難以置信的大谷給蓋過去。」

教士隊投手達比修有入選本屆國聯明星賽，這是他第4度入選明星賽了，大谷還是頭一遭。兩人屆時都會上場，但不一定會遇到，達比修說：「希望能有機會對決，我覺得這一定會很棒。當然明星賽不只是我們兩人的事，我必須把眼界放得更寬。」