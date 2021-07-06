老戲骨張晨光先前上直播被虧「晚節不保」，讓他難過落淚，粉絲心疼，另一名老戲骨張豐毅經常飾演帝王將相或高級軍官等硬氣的角色，在《旱碼頭》飾演主角「楊瑞清」，而他本人與楊瑞清有些相似，對待工作認真嚴謹，對待生活則幽默風趣。參加節目《明星面對面》時被主持人問到似乎極少為劇上節目做宣傳？面對這種答得不好，容易被說耍大牌的題目，張豐毅以「長得醜會影響收視率」帶過，讓場面充滿歡笑。

張豐毅1981年演出《駱駝祥子》走紅，代表作是《霸王別姬》，在《大宅門》門中則飾演神機營軍官「季宗布」一角，證明了他的演技張弛有度，能很好地演繹各種角色。季宗布滿腹學問、一身武藝卻不喜張揚，胸懷家國，作為主角白景琦唯一信服的人，他帶給白景琦許多思辨能力，對於白景琦後來突破重重難關有著巨大的影響。這樣沉穩而有著大智慧的角色，奠定了張豐毅日後出演《旱碼頭》的楊瑞清的基礎。

山東淄博周村素有「天下第一村」的美稱，明末清初時就已和廣東佛山、江西景德鎮、河南朱仙鎮並稱四大「旱碼頭」，編劇陳杰第一部改編劇本《大染坊》就選定周村做為故事發生的地點，此劇匯集侯勇、孫儷等著名演員，而《旱碼頭》是陳杰的第二部劇，時空背景也是清末民初山東周村，但並非《大染坊》續作。《大染坊》著重在創業和經營上，《旱碼頭》則更多地描述了時代動盪下，楊瑞清汲取西方科學科技等新知，打破固有觀念，開創新商業模式等方面。

疫情蔓延，不只人們的活動範圍受限，整個世界的經濟活動也被迫緩慢了下來，在這樣嚴峻的時刻，擘劃、策謀的重要性要比以往突顯許多。困於疫情時，不妨看看《大宅門》、《大盛魁》、《旱碼頭》等商戰劇，提供了許多可借鑑之處，既可作為休閒，或許還能從中獲得對未來發展的啟發。《旱碼頭》將在龍華戲劇台MOD352於2021年7月6日起，平日晚上8點播出，全台首播。

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