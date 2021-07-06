行政院推出攸關勞工多項紓困方案，民進黨立委鍾佳濱今表示，據勞發署統計，「輔導民間團體上工方案」自6月29日至7月2日，尚未收到民間團體申請；他建議，勞動部與相關部會應共同協力，加強宣傳力道。

民進黨立委邱志偉也說，勞動部6月29日提出「輔導民間團體即時上工計畫」，因民間團體性質多樣，若僅能透過公立就業服務機構推介有失彈性，勞動部應研議開放民間團體自行雇用的勞工，也能申請到勞動部提供的工作津貼及防疫津貼，才能最大化民間團體參與政府政策的效益。

民進黨立委鍾佳濱、黃秀芳、邱志偉今舉辦「紓困孤兒有工做，宣傳不夠要加強！」線上記者會；鍾佳濱說，5月19日疫情趨嚴至7月2日止，據勞動部統計，目前全台「安心即時上工」共開出1萬7563個職缺，登記人數2萬5890人，目前已上工人數為3490人，顯見單靠公部門提供職缺，恐難滿足台灣受疫情影響勞工的工作需求。

鍾佳濱表示，「輔導民間團體上工方案」推出後，經詢問地方社區團體意見，對職缺是否符合勞發署審查標準、擔心審查時間過長、進用人員不合期待等，仍多有疑慮。

他說，若觀察網路聲量，現行「安心即時上工」雖普遍受到正向評價，但討論度不若教育部的「家庭防疫補貼」、衛福部的「擴大急難紓困」，勞動部與相關部會共同協力，加強宣傳力道。

黃秀芳說，很多民眾以為「安心即時上工計畫」一定要工作滿6個月，以至於考量到解封後可能就要回復原本工作，不敢申請。

她以接獲的陳情案件為例說，有課後輔導教師7、8月原本就需另外尋找才藝班或家教工作，因為誤以為安心即時上工計畫需工作滿6個月，但自己可能再9月開學就要回到學校，而不敢申請。

她說，勞動部的安心即時上工計畫原本只有公部門釋出的職缺，6月29日推出了「輔導民間團體上工方案」，增加了更多職缺種類與工作地點，相信即時上工更能因應短期紓困需求。但因目前申請上工人數還很少，但每天接到紓困陳情電話仍舊很多，勞動部應該想辦法加強宣傳。

邱志偉說，根據主計處統計，109年我國部分工時就業者人數為42萬1千人，然而目前安心即時上工計畫的網路聲量及討論度遠遠不及教育部的家庭防疫補貼與其他紓困政策，根據勞動部統計，截至7月2日全國各地區「職缺總數為13776人」，然而4到6月僅成功媒合3200人。