若昶家庭關懷協會理事長陳若妍，看到台灣為防疫所做的配合和努力，特捐贈一批防疫物資給澄清醫院中港院區。(林祈烽服務處提供)

「同島一命、同舟共濟！」新冠肺炎三級警戒已持續近2個月，許多人都期待下週可以解封，若昶家庭關懷協會理事長陳若妍身為新住民，看到台灣為防疫所做的配合和努力，讓她相當感動，經聯絡立法委員張廖萬堅及台中市議員林祈烽，特別捐贈一批防疫物資給澄清醫院中港院區。陳若妍說，她與先生結婚後就來到台灣定居，她很喜歡台灣，希望也能為台灣防疫盡一份心力。

捐贈儀式6日上午在中港澄清醫院舉行，若昶家庭關懷協會理事長陳若妍代表協會捐贈醫療口罩1萬5000片，善心人士連軍凱先生與連軍勝先生兩兄弟亦共同致贈護目鏡及防護面罩等防疫物資，由澄清醫療體系總院長周思源代表接受。理事長丈夫徐睿昶、協會理事紀光澤、監事陳喬安、總幹事葉相廷、立委張廖萬堅及市議員林祈烽等人也都到場見證。

總院長周思源特別感謝協會及連先生的捐助，也謝謝立委及議員一同牽線，在此艱難時刻，更需要大家團結與合作。

理事長陳若妍說，她是來自中國福建的新住民，與丈夫徐睿昶一起成立若昶家庭關懷協會，主要就是希望能關懷弱勢、消弭新住民在生活適應上的困難，用正能量幫助社會。

陳若妍表示，近期疫情升溫，她看到台灣上下齊心共同抗疫，讓她相當感動，也想盡一份心力幫助台灣，特別請葉相廷總幹事向張廖萬堅立委及林祈烽議員聯繫，希望能捐贈一批防疫物資給第一線的醫護人員，為他們辛苦的工作加油打氣。

立委張廖萬堅說，這波疫情來勢洶洶，全國三級警戒期間，醫療及警消人員站在防疫第一線守護國人健康，民眾也自發性捐助許多防疫物資強化醫療量能，團結一心共同抗疫令他十分感動。他特別呼籲大家一定要勤洗手、戴口罩，減少非必要的人際連結，遵循政府防疫指引及措施，做好自我防護，就是給醫療人員最大的幫助與肯定。

市議員林祈烽指出，陳理事長賢伉儷熱心公益，對地方幫助許多，這波疫情嚴竣，中港澄清醫院多次配合市府在百貨公司及社區設立前進指揮所和辦理社區快篩工作，他要特別感謝若昶家庭關懷協會陳理事長的捐贈，也要向中港澄清醫院辛苦的醫療人員說聲謝謝，感謝大家為防疫工作所做的努力，希望這波疫情能儘快結束，大家一起加油！台灣加油！