新北市1名女子小芳（化名）指控，在2018年遭1名男性友人趁她睡著時偷拍裸照，隔年遭對方拿照片勒索，她報警後向檢方稱當天醒來時發現內衣遭人扣錯，確定遭偷拍；但男子解釋裸照是從網路下載的，並非小芳本人，且小芳在法庭上又改口稱內衣未遭動過，說詞反覆，法院最後僅以洗錢未遂罪判男子6個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，男子在2018年8月與小芳等友人外出喝酒後，就偷拍小芳的睡覺照片，並在網路上下載其他女子的裸照，在隔年私訊小芳，並謊稱該裸照就是小芳；小芳最後看到她睡著的照片嚇傻，遭男子威脅交出10萬後，決定報警提告，她表示回想當天場景，她確實在醒來後發現內衣遭人扣錯，確定對方偷拍她裸照。

男子則在法庭上解釋，他是從網路上下載他人裸照，並非小芳的，照片只是用來勒索誤導；而小芳在檢察官偵訊時表示內衣遭人扣錯，但在法院審理時卻又改口稱內衣是前扣式、只有1個扣子，說詞反覆不一，但她仍確定睡著的照片中，她從痣的位置、刺青、等特徵認出是自己，堅持男子偷拍。

法院審理認為，小芳控訴遭偷拍的證據不足，對於內衣的證詞反覆，且她原本說裸照沒拍到背景，後來又說從照片背景中認出是旅館；法院最後認為男子意圖讓小芳轉帳到第三人帳戶，依洗錢未遂罪判刑6月，可併科罰金2萬元，但裸照部分則判處無罪。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。