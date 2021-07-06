桃園5日下午警方接獲民眾報案稱某公寓有住戶群聚打麻將擾民，經警方到場敲門後雖屋內傳走動聲，但鐵門卻遲遲未開，警方於門邊等待約40分鐘後見莊姓女屋主開門探頭，隨即進入屋內查獲5人室內群聚，違反防疫規定。

雖解封日近，但近日許多民眾不顧防疫規定自行「微解封」，桃園警方5日接獲民眾報案稱中山路某公寓住戶群聚打麻將擾民，經警方到場查訪，敲該戶鐵門後雖屋內傳出走動聲，但鐵門卻遲遲未開，後員警於門邊等待約40分鐘後突見62歲莊姓女屋主開門探頭巡視，隨即進屋內查訪，並查獲室內5人群聚。

桃園警分局指出，員警進入屋內巡視時，雖僅見莊女及其餘3人共4人在客廳聊天沒有打麻將，並未違反防疫規定，莊女更進一步強調房內只有4人且沒有麻將情事，未料警方卻在檢查時意外發現仍有1人在麻將間躲避警方的檢查，讓在場屋主啞口無言，警方表示，已製作紀錄表並移請相關單位裁處。

雖疫情逐步趨緩，解封日距今僅剩6日，但警方呼籲，民眾不要心存僥倖，應確實遵守防疫規定，避免私自群聚成為防疫破口，警方強調，將持續加強查察，違反規定者將移請相關單位裁罰。