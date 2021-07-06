在環保意識的抬頭下，電動車發展成為一大商機。安永（EY）聯合會計師事務所近日舉辦「汽車相關產業供應鏈」線上研討會指出，汽車產業須留意貨物稅、特種貨物及勞務稅（奢侈稅）課徵。

安永聯合會計師事務所間接稅諮詢服務執業會計師吳雅君表示，在關務上較常見的議題如通關合規，報關資訊需與通關文件（如商業發票、包裝單及提單等）及來貨一致，否則有海關緝私條例的風險。而通關文件也要備齊，須注意貨物是否有進出口管制，並提交相應所需文件，以免影響通關時程。

另外，稅則號別判斷需考量多項要素，如進口貨物的主要功能、用途及材質等，以避免海關認定稅則號別與申報不同。而稅則判定及進出口管制，稅則號別判斷將影響貨物進出口管制，如判斷錯誤有可能不符合其他主管機關（國貿局）規範導致處罰。

若進口貨物價格浮動大，進口價格與歷史、市場價格有差異，易引起海關注意；關稅法第29條應加計至進口貨物完稅價格之費用，若與進口貨物相關之權利金等，如未加計至完稅價格中，海關有可能進一步提起查價。

汽車及相關零件因價值高，進口美國境內時將課徵較高的進口關稅稅率，對進口業者產生相當程度的關務及供應鏈成本。此外，汽車及部分零件屬於301條款清單中的產品，如進口時按美國關稅相關法規及案例判斷，進口汽車或零件屬於中國原產，進口人同時面臨一般進口關稅以及高達25％懲罰性關稅。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢表示，汽車相關零件製造商或進口業者可運用三種策略減輕關務負擔，首先是取得美國海關原產地解釋令、申請台灣原產地證明書、調整產品供應鏈至非中國地區。

其次是適用美墨加（USMCA）協定優惠稅率:如符合優惠產地認定規則，貨物可享一般性關稅零稅率優惠。建議企業進行可行性評估，判斷進口美國貨物是否符合USMCA優惠產地認定條件，掌握節稅機會。接著取得美國海關USMCA原產地認定解釋函令，如評估結果進口貨物符合USMCA優惠產地認定條件，企業可進一步考慮向美國海關取得解釋函令，保障享有零關稅權益、降低查核風險；企業可向專業第三方單位取得合理的注意報告，在美國海關查核時出具第三方獨立報告，證明已盡相當注意義務評估合規性。

第三則是使用美國對外貿易區，對外貿易區一般設置在美國境內通商口岸或國際機場附近，被視為非關稅領域的經貿特區，使用對外貿易區對於企業的好處，包括關稅遞延、復出口免關稅、降低費用、倒置關稅減免，並可降低設廠成本。