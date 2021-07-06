中國大陸江蘇省近日公告撤銷220家位於南京、蘇州、無錫等地的高新技術企業優惠資格，追溯年度最早可到2019年，稅局將對被撤銷優惠的公司追繳稅款；無獨有偶，廣東省最近也對數個協助企業編造虛假資料騙取高新技術優惠的顧問公司進行起訴，企業除被追繳外，顧問公司相關人員也被判刑。

資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務合夥會計師段士良表示，中國大陸為鼓勵技術創新，凡是具有研發資質且投入研發費用、聘僱研發人員達一定水準的公司，企業所得稅率可從25％降低至15％，由於不少地區政府將當地高新技術企業數量視為政績，審查確實不嚴格，加上不少協助企業申請優惠的顧問公司打著申請不到不收費的口號，該優惠從2008年開始以來確實吸引不少台商躍躍欲試。

但現階段中國大陸對高新技術企業的政策已經轉為重質不重量，段士良指出，從這次江蘇省公佈的名單上可以看出，不少新能源、生物科技或光電企業都屬大陸政府目前積極扶植的產業，若沒有真的研發投入只是在帳務上技術性改變名目，一但被稅局識破，就算是鼓勵的產業也一樣會面臨追稅的命運。

段士良也提醒，申請得到高新技術企業資格不見得報稅時一定可以適用優惠，就算真的適用了，稅局之後審查也可以撤銷優惠追繳稅款；此外，如果中國大陸子公司有關聯交易，更要注意高新技術企業在移轉訂價上同時隱含著應享有較高利潤，在集團財報上的有效稅率很可能更不利，建議台商中國大陸子公司申請各類優惠前除考量子公司實際帳務品質外，也應從集團整體有效稅率角度進行檢視，以免顧此失彼。