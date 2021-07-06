在疫苗覆蓋率提升、帶動景氣復甦下，風險性資產仍受青睞，全球主要股市第二季上漲居多，基金表現亦是漲多跌少，就各類型海外股票基金來看，以大中華基金表現最為亮眼，平均績效11.41％，不僅是表現最佳的類型，也是唯一平均漲幅超過一成的基金類型，排名第二及第三的基金類型為單一國家基金9.22％、歐洲股票基金7.56％。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，隨著海外市場在疫情過後逐漸解除封鎖、走出疫情干擾，帶動需求回溫，加上大陸市場更早走出疫情陰霾，經濟仍處於復甦趨勢上，企業獲利亦明顯改善，而經濟數據尚未過熱也降低市場對政策緊縮的擔憂。另一方面，大陸官方出手管控大宗商品價格，有助和緩通膨升溫預期，令陸股漲勢延續，也擺脫農曆春節後的盤整態勢，近期來看，市場風險偏好有明顯的提升。

謝天翎指出，後市來看仍需觀察供需的格局與全球資金狀況，以及在疫情時代的後期，各主要區域達成群體免疫的時間，將決定國際經濟的相對強弱走勢，也將影響各國匯率表現及貨幣政策動向。現階段溫和的經濟復甦力度，使市場對貨幣緊縮的預期有所舒緩，刺激陸股反彈，偏鬆的資金環境也有利股市成長板塊表現，加上官方對未來經濟發展的方向，明確並給予政策支持。

陸股在整體基本面、政策面及資金面的支持下，仍相對有利於後市表現。投資佈局方面，包括非必要消費、資訊技術、醫療保健等與消費升級、科技自主創新等重點發展方向相關題材，仍可多加關注。