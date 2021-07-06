勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所近日發布《2030減碳展望－石油、燃氣與化學產業》報告指出，儘管當前全球經濟情勢下滑及石油與燃氣市場波動影響產業低碳轉型進程，但整體趨勢仍有利業者朝低碳經濟與能源轉型方向發展。

全球減碳風雲再起，迎向淨零碳排新時代的綠色商機，勤業眾信觀察，「客戶／員工及社群要求、投資人壓力、政策及政府目標、科技與營運成本降低」等四大因素已為業者制定碳管理計畫提供充足驅動力，下一階段則需政府、投資人、企業等三方集體採取行動，結合政府政策、投資人期許、企業營運策略等多方力量，共同推展減碳期程。

勤業眾信能源、資源及工業產業負責人溫紹群資深執行副總經理表示，隨著全球減碳「D-Day」（Decision Day）於今年啟動，各國石油、燃氣與化學產業的巨頭正面臨極大的挑戰。

在2021年，不論是荷蘭皇家殼牌公司（Shell）遭海牙地方法院歷史性地判決敗訴，必須進一步降低集團總體碳排放量，或是美國埃克森美孚（Exxon Mobil）於董事會改選中，史無前例的由支持減碳行動的改革派投資人取得兩席董事，都顯示產業邁向淨零碳和永續經營已是全球大勢所趨。

對於台灣的石油、燃氣與化學產業而言，業者首先須意識到此波減碳浪潮是影響全產業、跨供應鏈上中下游的總體趨勢，而不僅是少數領先企業才會遭遇或需解決的困難。當台灣本地的石化產業能清楚意識到採取減碳行動的決定之日「D-Day」已在眼前，並即刻規劃減碳目標並做出具體行動，才有望在產業變革的風暴中持續破浪前行。

勤業眾信聯合會計師事務所石油、燃氣與化學產業負責人莊碧玉資深會計師表示，隨著歐盟宣布將於2023年針對包含石化產品在內的高耗能產品課徵碳關稅，台灣石油、燃氣與化學產業業者越來越意識到，如何提供碳排放更低的商品與服務，將是未來在國際市場競爭中勝出的關鍵。減碳雖涉及大量的時間以及精力的投入，卻是值得進行的投資。

莊碧玉建議，業者除了針對減碳目標設定明確的願景之外，也要對自身宣告的目標有深入的瞭解，因為該目標將在未來幾年內對企業的估值、經營和市場造成實質性的影響。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立表示，石油、燃氣與化學工業低碳轉型的關鍵，在於企業領導者應帶領團隊轉換思維觀點，以因應風險、迎接機會。除了透過「推動技術研發」、「積極產業合作」與「發展創新營運模式」來面對全新的挑戰與時勢，同時也應借助綠色金融的力量，爭取與利害關係人最大程度的共識與協助，以求在資源投入與業務發展中取得平衡。

陸孝立認為，無論從全球氣候治理趨勢、供應鏈低碳化又或是產業本身的發展前景來看，石油、燃氣與化學工業的低碳轉型，對全球邁向淨零碳排具有關鍵性價值，應加速轉型的腳步，發揮去碳影響力帶動整體價值鏈綠色升級。