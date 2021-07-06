台東空軍志航基地上月16日有一名士官接種AZ疫苗後，出現不良反應，目前仍在台東馬偕醫院接上葉克膜搶救治療，空軍司令部表示，該員於6月27日因身體不適前往醫院就診，目前意識清楚，病況穩定，但仍在加護病房，相關病因待醫院鑑定中。

據了解，該名志航基地地勤人員上月16日在機場內接種AZ疫苗，但隔11日後身體出現嚴重不適現象，緊急送進台東馬偕醫院加護病房救治，7月1日因病情惡化緊急接上葉克膜替代肺部功能治療。

空軍司令部上午表示，該員於6月16日接種疫苗後，於6月27日因身體不適前往醫院就診，目前意識清楚，病況穩定，相關病因待醫院鑑定中。但據了解，目前士官仍在加護病房接上葉克膜搶命治療中。

台東縣衛生局證實，該名地勤士官目前仍在加護病房，該案例也已通報中央防疫指揮中心。台東縣衛生局長黃明恩表示，是否為接種疫苗不良反應所致，需由專家判定。