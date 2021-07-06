47歲前台北市議員童仲彥（阿童）日前因拍SWAG謎片造成社會轟動，近日他在臉書粉專開直播做運動，被網友狂虧：「了不起，真男人！」

童仲彥近期話題不斷，先是首度下海拍成人片，被就讀的學校樹德科大人類性學研究所發聲明表示台灣成人產業尚未合法，不希望學生冒然試法，又在《中時新聞網》訪問中痛批中正萬華區立委林昶佐肖想當北市市長，「若他心中沒有中正萬華區的人民，只想著要往上爬，建議他乾脆立委辭一辭，專心做他的市長夢。」

夾帶著高人氣，童仲彥今（6日）深夜在臉書粉專開直播做運動，他只穿著一條藍色三角褲，打赤膊入鏡，展現鍛鍊許久的結實肌肉，在瑜伽墊上參考YouTube頻道「NEXT Workout」做運動，不時發出呻吟聲，看得出來相當賣力，網友忍不住留言：「叫聲可以再性感一點嗎」、「童哥在為了SWAG做準備嗎」、「SWAG 感覺是血汗企業，拍完收工，還要為下一集做準備，敲碗等主席下一片」、「了不起，露兩點」還有女網友開玩笑：「我也想跟你運動」被其他人狂CUE：「光天化日下怎可以勾引彥哥。」

有趣的是，有網友搭上時事，慫恿童仲彥「排一場跟林昶佐的拳賽好了，單挑我買你獨贏」，想不到本人真的回覆了，童仲彥幽默的說：「不同量級，勝之不武，我不會再犯以前的錯了」間接為過往動粗的行徑懺悔，還有網友看中童仲彥的好體力，好奇詢問會不會游蛙式和仰式，得到本人解答：「我都會，以前有泳渡日月潭。」