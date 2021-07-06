記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)受惠產業需求暢旺及漲價效應帶動，2021年6月營收續「雙升」創逾6年新高，帶動第二季營收雙位數「雙升」衝上6年新高。展望後市，公司預期今年市況可望持續改善，將專注於整體獲利，維持既有產品及彈性製造排程。

典範股價5月中拉回16元，近期於18～20.1元間震盪，昨（5）日放量強攻漲停，今（6）日再度放量攻上漲停價23.1元，創2個月來高點。惟漲勢隨後因獲利賣壓出籠而收斂，鄰近尾盤仍維持逾5.5％漲幅，領漲封測族群。

典範公布6月自結營收1.74億元，月增6.93％、年增達1.4倍，創2015年4月以來近6年2個月高點，帶動第二季營收4.98億元，季增達21.27％、年增達92.82％，創下6年新高。累計上半年營收9.09億元、年增達70.86％，創近6年同期高點。

半導體封測市況自去年下半年起明顯轉熱，以打線封裝等傳統封裝需求動能最強，一線大廠因產能供不應求，陸續取消價格折讓或漲價以反應成本上升，二線封測廠營運跟進受惠，典範受惠此波需求熱潮，營運表現明顯轉佳。

受惠訂單轉強帶動稼動率提升、配合漲價效應挹注，典範去年第四季營運終止連5季虧損下，首季毛利率22.38％、營益率16.58％，雙創14年來高點。稅後淨利0.68億元，季增達85.48％、較去年同期大幅轉盈，每股盈餘（EPS）0.4元，分創6年及13年高點。

展望後市，典範董事長束崇萬在致股東報告書中指出，今年仍是競爭激烈的一年，但相信市場狀況將持續改善。公司將更專注於整體獲利，投注更多製程技術研發、設備改善及人員效率，維持既有產品及彈性製造排程，預期年產量仍可成長，預計銷售量約9.8億顆。